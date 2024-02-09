500 тысяч долларов за копию – "Инкогнито" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Landmark Hotel в Баку в рамках проекта "АртВерг" состоялись показ и обсуждение фильма "Инкогнито", сообщает Trend Life.

Куратор проекта Ислам Мамедов и модератор Эльшан Ибрагимов рассказали о мероприятиях, проводимых в рамках "АртВерг" и предоставили подробную информацию о фильме.

Далее состоялся показ кинокартины, которая рассказывает историю талантливого художника Гарри Донована. Он работает инкогнито, а все его картины – это копии великих мастеров. Последний поступивший заказ - "портрет" Рембрандта за 500 тысяч долларов. Однако новая подружка Гарри оказывается знатоком искусства, и скандальное разоблачение кажется неизбежным.

После показа участники мероприятия поделились своими впечатлениями о фильме, вспомнили о самых известных в мире историях о подделках картин знаменитых художников, а также обсудили творчество Рембрандта.

Отметим, что организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan и The Landmark Hotel.

В рамках проекта АртВерг проходят показы фильмов, после которых участники мероприятия делятся впечатлениями от просмотра кинокартин, проводят обсуждения, участвуют в дискуссиях. Зачастую мероприятия проекта АртВерг сопровождаются лекциями, проводимыми иностранными и местными искусствоведами, кинокритиками и т.д.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!