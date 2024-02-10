Путь в пропасть…Премьера фильма Хикмета Рагимова вызвала большой ажиотаж (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers прошел гала-вечер премьеры фильма Хикмета Рагимова "Apatiya", который вызвал большой ажиотаж. Среди гостей были звезды шоу-бизнеса, кино и телевидения, представители общественности и молодежи, сообщает Trend Life.

"Apatiya" – драма с возрастным ограничением 18+ рассказывает историю одной семьи, в которой тяжелые отношения и наркомания приводят к трагическим последствиям. Здесь забыли, что такое человеческие отношения… Родители забирают малолетнего сына из школы для того, чтобы он нашел работу. На фоне происходящего в доме, где проживают главные герои, происходит убийство.

"В фильме я решил объединить социальные проблемы, которые меня долгое время волнуют – несчастные в браке женщины, отсутствие нормальной жизни между супругами, ранние браки и ребенок, родившийся в не любящей его семье. Очень хотелось бы, чтобы больше снималось картин в жанре драмы, а не комедийных фильмов, которые так у нас любят. Актуальность поднятых вопросов, возможно, кого-то остановит от дороги в пропасть, поможет посмотреть на жизнь по-новому", - сказал режиссер.

Хикмет Рагимов не только выступил в качестве режиссера фильма, но и написал к нему сценарий. Это вторая режиссёрская работа известного актера. Первый фильм Хикмета Рагимова - "Çılpaq" (Обнаженный/ The Naked). "Çılpaq", снятый в 2022 году, был ранее удостоен международных призов на кинофестивалях в Турции, России и Франции.

Фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны, а также на международных кинофестивалях.

Роли в фильме исполнили – Турал Бахыш, Шахла Алигызы, Фуад Джабиев, Мухаммед Шахмамедли, Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Ильгара Тосова, Рашад Ибадов, Мубариз Гулиев и другие. Оператор-постановщик – Гасан Асланов, второй режиссер – Эльчин Гулиев, художник-постановщик и художник по костюмам – Мяляксима Мамедова, композитор – Афлатун Абдуллаев.

Фото - Вугар Иманов

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