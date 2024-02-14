Мубариз Тагиев выступил с концертом вместе со своими друзьями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся соло-концерт народного артиста Азербайджана Мубариза Тагиева под названием "Xatirə" (Память), сообщает Trend Life.

Ведущий программы, известный радио- и телеведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери рассказал о более чем пятидесятилетнем творческом пути мастера классического эстрадного искусства, который исполняет композиции в жанрах джаз, рок и поп.

Мубариз Тагиев поделился воспоминаниями, в которых особое место занимает пятнадцатилетняя творческая деятельность с обладателем государственных наград, народным артистом СССР, легендарным Рашидом Бейбутовым.

"Я был счастлив, что работал с ним. Он очень помогал мне, говорил: "Постарайся найти свой творческий путь. Люди, которые приходят сюда, обычно хотят подражать мне, чтобы понравиться. Но ты оставайся самим собой, никому не подражай". Мы давали концерты во многих странах мира, в которых бывали даже по 10-12 раз. Такие корифеи, как Рашид Бейбутов, Лютфияр Иманов, Шовкет Алекберова, Мирза Бабаев, оставили след в азербайджанской музыкальной культуре, и исполненные ими произведения до сих пор любимы. Все это связано с профессионализмом и любовью к искусству", - отметил Мубариз Тагиев.

В концертной программе также приняли участие его друзья, народные артисты Джаван Зейналлы, Сархан Сархан, а также молодые исполнители Ильхама Гасымова и Сабир Алиев.

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