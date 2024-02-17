Израильский музыкант на азербайджанской кяманче – мировое турне началось в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный израильский музыкант, композитор и исполнитель на кяманче Марк Элияху выступил в Баку со своей очередной концертной программой, которая с аншлагом прошла во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Этим событием началось мировое турне - концертная программа About Love будет представлена в Иерусалиме, Лондоне, Брюсселе, Кёльне, Франкфурте, Дортмунде, Билефельде, Нюрнберге и Санкт-Петербурге.

Музыкант своим виртуозным исполнением умеет создавать особенную атмосферу. Красочная музыка, представленная Марком Элияху не только на кяманче, но и на сазе, в этот вечер вновь была встречена публикой с большим интересом, впечатляло поэтичностью и духовностью исполнения. Специальным гостем вечера стала заслуженная артистка Азербайджана Бейимханым Велиева.

Марк Элияху родился в Махачкале (Дагестан, Россия) в семье музыканта и композитора Переца Элияху. Когда ему было четыре года, его отдали в музыкальную школу, чтобы он научился играть на скрипке. Переехав с родителями в Израиль в 1989 году, он изучал как западную, так и восточную музыку. Виртуозный исполнитель ныне представляет слушателям во всем мире тонкость и глубину турецкой, арабской, иранской и в особенности азербайджанской музыки - мугама, на которой и построены почти все его композиции как композитора и исполнителя. Ведь на протяжении многих лет Марка многое связывает именно с Азербайджаном. Услышав в 16 лет исполнение легендарного музыканта, народного артиста Азербайджана Габиля Алиева на кяманче, он переезжает в Баку, и на протяжении двух лет обучается игре у Адалята Везирова. А Габиль Алиев даже дарит ему свой музыкальный инструмент, на котором Марк до сих пор выступает с концертами во всем мире. 41-летний Марк Элияху уже на протяжении многих лет говорит, что именно азербайджанская кяманча и мугам принесли ему мировую славу.

"Баку, да и вообще Азербайджан – настоящий музыкальный рай, идеальное место для того, чтобы учиться музыке. Я выучился здесь основам игры на кяманче, основам мугама и очень вырос как личность. А мугам – это язык, на котором я могу высказать самые сокровенные чувства. Мугам начинается там, где кончаются слова. Он позволяет мне передать людям свое послание, дает возможность найти связь с самыми глубокими эмоциями", - говорит музыкант.

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