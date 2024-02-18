В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре открылась выставка "Избранные образы русской сцены", сообщает в воскресенье Trend Life.

Экспозиция представляет цифровые копии эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей Александринского театра XIX-XX веков.

Выставка "Избранные образы русской сцены" является специальным проектом Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и Национального драматического театра России (Александринский театр).

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