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В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)

Культура Материалы 18 февраля 2024 21:25 (UTC +04:00)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре открылась выставка "Избранные образы русской сцены", сообщает в воскресенье Trend Life.

Экспозиция представляет цифровые копии эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей Александринского театра XIX-XX веков.

Выставка "Избранные образы русской сцены" является специальным проектом Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и Национального драматического театра России (Александринский театр).

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В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Избранные образы русской сцены" (ФОТО)
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