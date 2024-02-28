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Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)

Культура Материалы 28 февраля 2024 16:59 (UTC +04:00)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Национальном драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова прошел творческий вечер народного писателя, заслуженного деятеля Кыргызстана, драматурга, общественного и государственного деятеля Кайрата Иманалиева, сообщает Trend Life. Азербайджан на мероприятии представил популярный актер театра и кино, актер Бакинского муниципального театра Турал Ахмед.

"В мероприятии приняли участие известные актеры из тюркоязычных стран, среди которых были легендарные народная артистка Кыргызстана Назира Мамбетова и народная артистка Казахстана Бибигуль Исалиева и другие. Вечер был организован на высоком уровне. Я сыграл молодого Деде Гогуда. В рамках визита были организованы экскурсии по достопримечательностям столицы, посетил различные очаги культуры, удостоен нагрудной медали Кыргызского национального театр "Манас", мне также преподнесли национальный кыргызский халат", - сказал Trend Life Турал Ахмед.

На вечере были представлены постановки произведений писателя Кайрата Иманалиева "Атаке баатыр", "Курманжан датка", "Керэз", "Коркут", "Умут", "Актриса" и другие. В постановках также сыграли артисты Молодежного театра Астаны и Государственного академического Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

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Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
Турал Ахмед сыграл молодого Деде Горгуда в Бишкеке - медаль "Манас", национальный кыргызский халат (ФОТО)
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