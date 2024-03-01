"Единение поколений" в Баку - безукоризненно, эмоционально, артистично (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся первый концерт в рамках проекта "Nəsillərin birliyi" (Единение поколений), сообщает Trend Life. Автор идеи проекта - старший преподаватель кафедры концертмейстерского мастерства БМА Юлия Керимова.

Идея проекта "Nəsillərin birliyi" - объединение на одной сцене, в рамках одной концертной программы выступлений как молодого поколения музыкантов - студентов, так и старшего, их педагогов.

На концерте выступили студенты заслуженных артистов Азербайджана, старших преподавателей кафедры сольного пения и оперной подготовки БМА - доктора философии по искусствоведению Ильхама Назарова и Фариды Мамедовой, старшего преподавателя кафедры концертмейстерского мастерства БМА Юлии Керимовой.

Вниманию слушателей были представлены произведения Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Антона Рубинштейна, Джорджа Гершвина, Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена, Николая Римского-Корсакова, Гюльназ Абдуллазаде и других композиторов.

Студенты БМА – Марьям Велиева, Эмилия Гусейнзаде, Улькер Рустамли, Гюльтекин Мамедова, Наргюль Асланова, Нурай Исмаилова, Исмаил Асадли, Кянан Рахманзаде, Сусан Абасова и Айсун Махмудзаде, а также ученик 11-летней музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева Рамал Ибишов проникновенно исполнили произведения программы.

Концерт стал для студентов замечательной возможностью не только продемонстрировать свой исполнительский талант, но и прекрасным поводом через творчество выразить глубокую признательность, уважение и благодарность своим педагогам.

В заключение концертной программы на сцену были приглашены педагоги Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - Ильхам Назаров, Фарида Мамедова и Юлия Керимова,которые исполнили как сольные музыкальные номера, так и дуэты.

Педагоги продемонстрировали свое мастерство, исполнив сложные произведения безукоризненно, эмоционально, артистично.

Все номера программы вызвали бурные аплодисменты публики.

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