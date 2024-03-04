В Баку появились "Поле чудес" и мошенники с большой дороги (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный детский театр Азербайджанской государственной детской филармонии представил премьеру сказки-спектакля "Буратино", поставленного по мотивам повести "Золотой ключик, или Приключения Буратино" русского классика Алексея Толстого, сообщает Trend Life.

На этом произведении Алексея Толстого выросло уже не одно поколение. Автор рассказывает об истории деревянного мальчика Буратино, который очень хотел стать человеком. Его выстрогал из полена шарманщик Папа Карло. Получив от мудрой черепахи Тортиллы золотой ключик, Буратино вместе со своими друзьями побеждают злого владельца кукольного театра Карабаса Барабаса, открывают свой театр и начинают жить весело и счастливо. Спутниками Буратино выступают голубоволосая кукла Мальвина, ее верный пудель Артемон и ее меланхоличный воздыхатель Пьеро. Особые персонажи в сказке - мошенники с большой дороги кот Базилио и лиса Алиса, которые завлекают Буратино на "Поле чудес" в Стране дураков, продавец лечебных пиявок Дуремар, старый мудрый Говорящий сверчок, старый столяр Джузеппе.

На протяжении нескольких месяцев юные актеры готовились к премьере, за кулисами они были переполнены волнениями, а на сцене - радостью от игры. Каждый хотел показать свое воплощение роли во всей красе. Декорации сцены, созданные из натуральных материалов, фоновая музыка, грим участников, красочные костюмы и аксессуары, игра юных актеров, песни и танцы создали настоящую сказку, порадовав зрителей ярким представлением.

Режиссер-постановщик - Агасалим Фейзуллаев, художественный руководитель - Нигяр Зейналова, сценическое оформление - заслуженный деятель искусств Диляра Алиева, хореограф - Гюнель Тахмазова, хормейстер - Лейла Мурадзаде, художник - Сария Теймурова, музыкальное оформление-Заур Рашидов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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