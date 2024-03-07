Свет азербайджанских женщин на 8 марта – с душою от сердца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В The Landmark Hotel Baku прошел литературно-музыкальный вечер "Свет" с участием лауреатов международных конкурсов, пианистки и композитора Ренары Ахундовой, поэтессы Саиды Субхи и писательницы Анары Ахундовой, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта, сообщает Trend Life.

Зрителям были представлены музыкальные импровизации и композиции, авторские стихи и притчи.

Саида Субхи продекламировала свои стихи, Анара Ахундова – авторские притчи, а пианист-виртуоз Ренара Ахундова (много лет живет и работает в Париже) исполняла импровизационные произведения, создавая музыку под впечатлением от представленных литературных работ. В конце программы в исполнении композитора прозвучало и несколько готовых сочинений. Это уже вторые гастроли Ренары Ахундовой в Баку – в прошлом году пианистка представила четыре музыкальных проекта в городе.

Литературно-музыкальный вечер "Свет" прошел с большим успехом - с душою от сердца. Мероприятие собрало большое количество зрителей - деятелей культуры и искусства, представителей общественности и гостей столицы.

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