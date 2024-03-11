Магический реализм и ракетный полигон с верблюдом в Баку. И дольше века длится день… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "И дольше века длится день", поставленного заслуженным деятелем искусств Мехрибан Алекперзаде по произведению всемирно известного писателя и драматурга, кыргызского классика Чингиза Айтматова, сообщает Trend Life.

Режиссер представил новую оригинальную версию произведения, которое иллюстрирует самое тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний - отнятие у живого человека его памяти, забвение народом своих культурных традиций, что непременно приводит к его упадку. Роман удивительным образом сочетает в себе черты магического реализма, глубокое повествование и философские раздумья, которые сопровождают на протяжении всего произведения. Параллельно путешествию главного героя и его моральной деградации автор демонстрирует, как это отражается на самом народе, родной деревне главного героя Едигея Буранного.

Действие начинается на небольшом железнодорожном разъезде в глухой степи в Средней Азии. Для местных жителей - это единственная связь с внешним миром, где время от времени проносятся громыхающие поезда. Главный герой романа Едигей везет тело своего друга Казангапа (главный мудрец села) на древнее родовое кладбище, чтобы исполнить его последнюю волю и отдать дань заветам предков. Однако, прибыв на место, герой обнаруживает, что на месте кладбища, на прахе многих поколений народа Едигея … построен ракетный полигон. На обнесенный колючей проволокой космодром Едигея не пускают. Так и начинается повествование романа, органично переплетающегося с древними притчами и легендами. Особое место в произведении отведено верблюду Каранару, которого Едигей вырастил. Все это объединяет в себе природно-родовое миропонимание, столько тесно переплетающееся с мифологией народов Средней Азии.

Едигея Буранного сыграл народный артист Нуреддин Мехтиханлы. В ролях - народные артисты Али Нур, Лалазер Мустафаева, Джафар Намиг Кямал, Бести Джафарова, Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аббас Гахраманов, Эльшан Рустамов, Анар Гейбатов, Вяфа Рзаева, Айшад Мамедов, Эльхан Гулиев, Мирза Агабейли, Амина Бабаева, Ровшан Керимдухт, Аслан Ширин, Эльшан Джабраилов и другие.

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, композитор – Азер Гаджиаскерли, художник по костюмам – Айгюн Махмудова, художник по свету – Рафаэль Гасанов, пластика – Джейхун Дадашов, графика и монтаж – Биньямин Саилов, Тарлан Аскерли и Руслан Керимов.

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