В Японии пройдет художественная выставка, посвященная азербайджанской кухне

БАКУ /Trend Life/ - С 16 по 17 марта в Root K Contemporary в Токио пройдет групповая выставка под названием "Азербайджанская кухня" 15 юных авторов Галереи искусств KamART при поддержке посольства Азербайджана в Японии, сообщили Trend Life организаторы.

Азербайджанская кухня принадлежит к одной из самых интересных самобытных кулинарных традиций мира, она основана на вековых традициях и славится своими оригинальными блюдами. Она широко известна и пользуется большой популярностью среди других восточных кухонь, а некоторые ее блюда даже вошли в меню международной. Неповторимые блюда азербайджанской кухни не спутаешь ни с какими другими, они вызывают восторженные отклики у самых искушенных гурманов.

На выставке будут представлены 32 работы на холстах.

Цель выставки – привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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