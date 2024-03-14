Необычные страсти в Баку – от костра до убийства … брата. Мать, теперь ты отмщена! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Уже более 160 лет произведение Джузеппе Верди "Трубадур" остаётся одним из самых популярных в мире, и в первую очередь благодаря прекрасной музыке, которая богата красивыми, свободно льющимися мелодиями, близкими к народным напевам. Воплощая судьбы и переживания героев, композитор большое внимание уделил жизненному фону разворачивающихся событий. Очень колоритно выписаны образы цыган, монахов, солдат и других персонажей.

Очередной перформанс был представлен коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщает Trend Life.

"Трубадур" - опера о непримиримой вражде и преданной любви, опера острых контрастов, бурных столкновений и сильных чувств, свойственных романтической драме.

Партии исполнили - народный артист Азербайджана Акрам Поладов (Феррандо), заслуженные артисты Фарида Мамедова (Леонора), Сабина Вахабзаде (Азучена), Фарид Алиев (Манрико), Турал Агасиев (Руис), солисты Талех Яхъяев (Граф ди Луна), Нина Макарова (Инес) и Руслан Персан (Старый цыган). Режиссер – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер - главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

По сюжету, Граф ди Луна и трубадур Манрико не догадываются о том, что они родные братья. Как оказалось, когда они были детьми, цыганка Азучена из мести за свою мать (ее сожгли на костре по обвинению в колдовстве) решила сжечь Манрико. Но ошиблась и сожгла своего собственного ребенка, и с тех пор Азучена воспитывает Манрико. Прошли годы… Ди Луна очарован графиней Леонорой, которая, в свою очередь, влюблена в Манрико.

Манрико, готовясь к свадьбе с Леонорой, узнает, что его мать схвачена солдатами графа. Решая ее спасти, он сам попадает в плен. Леонора, чтобы вызволить любимого, соглашается выйти замуж за графа, обещавшего отпустить Манрико. Леонора принимает яд, чтобы не достаться графу, и когда идет прощаться с любимым Манрико, она умирает у него на руках. Когда Граф ди Луна находит Леонору мёртвой в объятиях врага, он приказывает казнить Манрико. При этом, когда он показывает цыганке Азучене казнённого Манрико, мол, смотри – это твой сын, она восклицает: "Узнай же всё - то брат твой! Мать, теперь ты отмщена!". Вот такие необычные страсти…

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