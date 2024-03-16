National Music & Global Culture Society в США проводит композиторский конкурс, посвященный азербайджанским народным песням

БАКУ /Trend Life/ - Общество национальной музыки и глобальной культуры (National Music & Global Culture Society, президент - заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международного конкурса, профессор Наргиз Алиярова) с марта по ноябрь проводит IV Международный композиторский конкурс при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Этот конкурс является первым и единственным международным композиторским конкурсом в истории музыки Азербайджана. Текущий год посвящен азербайджанским народным песням. Целью конкурса является широкая пропаганда наших народных песен, которые подверглись плагиату, того, что они принадлежат именно к азербайджанскому народному творчеству. В конкурсе смогут принять участие композиторы со всего мира, независимо от возраста. В соответствии с условиями конкурса каждый участник должен представить инструментальное произведение (не более 5 исполнителей), составленное на основе темы любой или нескольких из 10 азербайджанских народных песен, выбранных организационным комитетом. Работы будут представлены жюри в виде аудиозаписи, а также файла PDF. В названии произведения, участвующего в конкурсе, будет отмечено происхождение используемой мелодии, ее принадлежность к азербайджанскому народному творчеству.

Подробнее об условиях и участии по ссылке https://nm-gcs.org/about-the-nmgcs-iv-international-composition-competition/

Контактные телефоны: + 1 202 560 0145, +994502138155.

Mail: [email protected]

15 марта текущего года были объявлены условия конкурса. До 1 июля участники могут представить свои работы. До 15 июля жюри ознакомится с работами и оценит их. 18 сентября - в День национальной музыки Азербайджана состоится подведение итогов конкурса. Будут объявлены лауреаты, вручены дипломы конкурса, а также денежные призы за I место (2,000 долл.), II место (1,000 долл.) и III место (500 долл.).

Премьера произведений-победителей состоится в сентябре в Баку в рамках Международного фестиваля имени У. Гаджибейли. 8 ноября, в День Победы Азербайджана, в Линкольн-центре в Нью-Йорке состоится заключительный концерт IV Международного конкурса композиторов. Лучшие работы, представленные на конкурс, будут зарегистрированы в Библиотеке Конгресса США в виде сборника, опубликованы в Нью-Йорке с индивидуальным номером и штрих-кодом и распространены по всему миру. Следует отметить, что сборник сочинений на мелодии Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова уже издан. В первом Международном конкурсе композиторов в 2021 году принял участие 51 участник из 35 стран, во втором в 2022 году - 35 участников из 23 стран, а в третьем в 2023 году - 54 участника из 22 стран. В разные годы победителями конкурсов становились участники, представляющие Азербайджан, Великобританию, США, Германию, Австрию, Испанию, Польшу, Китай, Колумбию, Грузию и Украину.