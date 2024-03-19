В Германии очарованы азербайджанским праздником Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В немецком городе Эссен прошло мероприятие, приуроченное к празднику Новруз, сообщила Trend Life проживающая в Германии художница Джамаля Рахманлы.

В городском культурном центре Вилла Рю состоялось открытие выставки детского рисунка, посвященной праздникам Новруз и Пасха (прим. – в Германии праздник Пасхи называется Oster).

На выставке представлены работы не только азербайджанских детей, проживающих в Эссене, но и юных немецких художников. Экспозиция, которая продлится до конца марта, отражает точки соприкосновения азербайджанской и немецкой культурных традиций.

В рамках мероприятия художница Джамаля Рахманлы провела для детей мастер-класс по раскрашиванию яиц и созданию весенних венков. По словам художницы, в ближайшее время она планирует провести мастер-класс по созданию азербайджанского национального головного убора арахчын.

Также в рамках мероприятия состоялось выступление педагога детской музыкальной школы №2 имени Рашида Бейбутова, пианистки Кямали Тагизаде, в ее исполнении прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Тофига Гулиева, Джаваншира Гулиева, Гара Гараева и азербайджанская народная музыка. В исполнении участниц выставки, юных художниц Мадины Бейдуллаевой и Элиф Искендер прозвучали музыкальные произведения.

Отметим, что традиции и обычаи празднования в Азербайджане Новруза вызвали большой интерес у жителей города Эссен.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!