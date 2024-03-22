В Гяндже "воспользовались" холодной погодой – чем закончилась битва девушек? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые представили сказочное шоу "Bahar və Buz qizi" (Девушка Весны и Девушка Льда), посвященное празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Не по-весеннему холодная зимняя погода в Азербайджане была подстать премьере фантастического, креативного и современного детского сказочного шоу "Bahar və Buz qizi". Автором идеи и сценаристом стал известный оперный исполнитель, директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов. Интересно, что режиссером-постановщиком спектакля стала также оперная исполнительница, заслуженная артистка Инара Бабаева. Проект творческого тандема с большим интересом был встречен детьми и произвел на них самое благоприятное впечатление.

В сказочном шоу Девушку Весны – символ праздника Новруз, похищенную Доктором Джоном по приказу Девушки Льда, спасают ее друзья Сабиш и Агуш. В ролях талантливая молодежь - Урфана Азимова, Айсу Керимова, Джейхун Гурбанов, Расул Гулиев, Тофик Гулиев, Руслан Байрамов, Амин Гусейнов, Алмас Гасымова.

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