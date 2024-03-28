Веселая история в Шеки о никогда не унывающей и предприимчивой свахе Хануме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шекинском государственном драматическом театре состоялся показ спектакля "Ханума" Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщает Trend Life. Гастроли организованы министерством культуры Азербайджана в честь Всемирного дня театра.

Главная цель - активизация культурной жизни в регионах страны, повышение качества досуга населения, особенно молодежи, создание условий для тесного общения с творческими коллективами и обмена полезным опытом.

В спектакле выступили народные артисты Бести Джафарова, Джафар Намиг Кямал, Гаджи Исмаилов, Саида Гулиева, Кязым Абдуллаев, заслуженные артисты Метанет Атакишиева, Масма Аслангызы, Эльшан Рустамов, Эльшан Джабраилов, Шалала Шахвеледгызы, Эльнар Гараев, актеры Рамин Шихалиев, Вюсал Мустафаев, Эльчин Эфенди, Турал Ибрагимов и преподаватель музыкальной школы №2 города Шеки Вяфа Алиева. Режиссер-постановщик – Микаил Микаилов, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, хореография – Закир и Елена Агаевы.

Спектакль поставлен по одноимённому произведению Авксентия Цагарели, написанному в 1882 году. Это веселая история о никогда не унывающей и предприимчивой свахе Хануме, которая происходит в Тифлисе (Тбилиси). Князь Пантиашвили прокутил всё своё состояние. Выход один - срочно жениться на богатой девушке. За дело берется сваха Ханума, которая нашла для него невесту по имени Гулико. Другая сваха - Кабато, соперница Ханумы, - хочет женить князя на своей кандидатке Соне. Но Котэ, племянник Пантиашвили, который честным трудом зарабатывает себе на хлеб, влюблён в Сону, При этом Ханума, желая помешать своей конкурентке и одновременно помочь молодым влюблённым, решает испортить сватовство князя. В день смотрин она переодевается и выдаёт себя за Сону. Увидев старую, кривую и хромую невесту, князь отказывается жениться на ней…

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