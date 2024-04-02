Названо имя постановщика сценического номера представителей Азербайджана на "Евровидении-2024" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Постановщиком сценического номера представителей Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" станет украинский режиссёр, клипмейкер Евгений Тимохин. Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Азербайджан на "Евровидении-2024" с песней "Özünlə apar" представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов.

Евгений Тимохин, более известный в мире искусства под псевдонимом Timó, с 2004 года работает в качестве режиссера, клипмейкера, сценического постановщика.

В 2006 году музыкальный клип, над которым он работал, занял первое место на конкурсе Eurovideo Grand Prix. В 2011 году его музыкальное видео "LOVE" набрало более миллиона просмотров менее чем за 24 часа, что на тот период стало первым подобным показателем среди стран бывшего СССР.

Евгений Тимохин участвовал в ряде международных проектов и конкурсов. Созданные им сценические постановки и клипы получили высокую оценку продюсеров и хореографов таких известных артистов, как Бейонсе, Леди Гага, Мадонна.

Евгений Тимохин был постановщиком музыкальных сцен шоу "Maska", выходящего в эфир на Общественном телевидении (İctimai TV).

Напомним, что композиция "Özünlə apar" сочетает в себе современную поп-музыку и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

İTV является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

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