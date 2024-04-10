"Безымянный" азербайджанского театра завоевал награду международного фестиваля в России

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр пантомимы завоевал Гран-при XX Международного "Смешного фестиваля", который прошел в Санкт-Петербурге (Россия), сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Азербайджанский государственный театр пантомимы на фестивале представил спектакль под названием "Безымянный". Постановка азербайджанского театра получила высокую оценку со стороны петербургских театралов и удостоена почетной награды.

"Безымянный" - спектакль о великой силе любви, позволяющей мужчинам и женщинам признавать свои ошибки, хотя порой это довольно трудно. Но любовь побеждает все.

Спектакль затрагивает эти проблемы в образе семьи. Главными героями этого спектакля (подготовленного в стиле современного танца) являются мужчина и женщина. Одна из миллионов женщин и мужчин без имен, или, скорее, обобщенная форма миллионов женщин и мужчин.

Автор и режиссер-постановщик спектакля - заслуженная артистка Азербайджана Наргиля Гарибова. Роли исполнили Наргиля Гарибова и Эльнур Исмаилов.

Отметим, что программа фестиваля всегда крайне насыщенна и разнообразна – это уличные шоу, развлекательные программы, театральные постановки, лекции, мастер-классы и т.д.

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