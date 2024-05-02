Нигяр Гасанзаде оказалась в арабской сказке Марокко (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Арабская сказка международного поэтического фестиваля в Марокко покорила сердца знаменитых поэтов Востока, сказала Trend Life поэтесса, лауреат международных конкурсов, основатель проектов SÖZ и İGİDLƏRİN SÖZÜ Нигяр Гасанзаде, которая представила Азербайджан на Международном фестивали поэзии в Марракеше (Марокко).

Фестиваль был организован министерством культуры Марокко и Марракешским Домом поэзии с участием прославленных поэтов арабского мира и поэтов, чьи стихи были переведены на арабский язык. Стихи Нигяр Гасанзаде вошли в антологию фестиваля на арабском языке. Перевод был осуществлен известным поэтом- переводчиком, профессором Монджиф Зоутини.

"Программа и участники фестиваля соответствовали волшебной атмосфере Марракеша, все выступления покоряли силой слова и глубокой духовной составляющей. Современная поэзия тесно переплетенная с мистицизмом суфизма, словно вводила в гипнотический транс всех слушателей и участников фестивальных вечеров", - отметила Нигар Гасанзаде.

Площадками для фестиваля были выбраны самые знаменитые исторические места Марракеша - Дворец Бахия конца XIX века и королевский Дворец-крепость Эль-Бади конца XVI века.

"Поэзия арабского мира – сокровищница мировой поэзии. Выступать среди выдающихся поэтов Востока было честью. Я получила предложения о переводах и изданиях моих произведений на арабском языке, за что искренне благодарна. Это событие значимо для культурной дипломатии Азербайджана. Я вновь и вновь выражаю благодарность прекрасному поэту – переводчику Саламу Сарвану, и Государственному центру перевода за изданную книгу моих стихов на родном языке, благодаря чему выступая на международных площадках, с гордостью декламирую свои произведения на азербайджанском языке. А также особая признательность президенту Ассоциации Дома поэзии Марракеша и директору Международного фестиваля поэзии, поэту Моураду Элькадири за приглашение и теплый прием", - добавила Нигяр Гасанзаде.

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