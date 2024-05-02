"Влюбленный дервиш" из Узбекистана в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось открытие выставки современных художников-миниатюристов Республики Узбекистан под названием "Влюбленный дервиш", сообщили Trend Life в музее.

Экспозиция организована Галереей изобразительного искусства Национального банка Узбекистана, министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств.

На выставке представлено более 80 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На открытии о значимости экспозиции рассказали директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова, посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, председатель Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Азербайджана Ульвия Гамзаева, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народный художник Ариф Гусейнов, директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Камола Акилова и художники-миниатюристы - авторы представленных на выставке работ.

В ходе мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Галереей изобразительного искусства Узбекистана и Азербайджанским национальным музеем искусств.

Цели меморандума - расширение сотрудничества в сфере культуры, совместная научно-исследовательская работа, обмен опытом и знаниями, совместная организация и проведение выставок, научных семинаров и конференций.

В конце мероприятия гости ознакомились с выставкой, работа которой продлится до 8 мая 2024 года.

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