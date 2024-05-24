В Баку появились профессор Преображенский и Шариков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ спектакля "Собачье сердце" с участием известных российских актеров, организованный AzKonsert, сообщает Trend Life.

"Собачье сердце" - сатирический роман Михаила Булгакова, в котором рассказывается история бродячего пса по имени Шарик, превращенного в человека сумасшедшим ученым.

Опасна ли генная инженерия и кто виноват в истории очаровательной собачки? Профессор Преображенский или комиссар Швондер? А сам Шарик - злая псина или малый ребенок, которого втемную используют и медицина, и представители власти?!

Приспосабливаясь к новой жизни, Шарик, ставший Шариковым, начинает демонстрировать все более дикое и вульгарное поведение, вызывая хаос и бросая вызов представлениям о том, что значит быть человеком.

В ролях сыграли хорошо знакомые бакинскому зрителю по популярным телесериалам актеры - Игорь Ливанов, Михаил Башкатов, Михаил Химичев, Мария Сластненкова (Минаева), Константин Богданов, Кирилл Егоров и Елена Кибалова. Зал стоя приветствовал творческий коллектив, одаривая его цветами и аплодисментами.

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