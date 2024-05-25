В Баку почтили память ученого-исследователя Гюльгусейна Кязымлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Круглый стол" прошло мероприятие, посвященное памяти доктора философии по филологии, поэта, ученого-исследователя Гюльгусейна Кязымлы, сообщает Trend Life.

Участникам мероприятия были представлены написанные им книги по исследованию истории мугама. Валида Кязымова рассказала о мероприятиях проекта “Круглого стола”, координатором которых был Гюльгусейн Кязымлы. Было отмечено, что в результате научно-исследовательской деятельности МЦМ были представлены научно-практические конференции и дискуссии, посвященные азербайджанскому мугамному искусству и различным жанрам музыки, истории национальных музыкальных инструментов, творчеству мастеров мугама.

Проректор Азербайджанской национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова–Вердиева, народный артист Энвер Садыгов, руководитель научной лаборатории АНК "Səsin tədqiqi” (Исследование звука) Александрия Султан фон Брюссельдорф, ученый-исследователь Туран Ибрагимов, писатель Ханан Гаджи рассказали о деятельности Гюльгусейна Казымлы.

Было отмечено, что его исследования, посвященные наследию ярких представителей азербайджанского мугамного искусства, имеют исключительное значение.

Последние годы своей жизни он посвятил проектам МЦМ, направленным на пропаганду мугамного искусства, творчества корифеев мугама. Гюльгусейн Кязымлы также был координатором таких интересных проектов МЦМ, как “Unudulmayanlar” (Незабываемые) и “Круглый стол”. На мероприятии в исполнении трио-мугама заслуженной артистки Севиндж Сарыевой прозвучали образцы национальной музыки.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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