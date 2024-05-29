Заслуженный художник Асмер Нариманбекова представила Азербайджан на международном арт-симпозиуме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова представила страну на международном арт-симпозиуме, который прошел в городе Куманово (Северная Македония).

Об этом сообщила Trend Life Асмер Нариманбекова.

По ее словам, симпозиум проводился координатором и организатором, художником Мики Тендрафиловски при поддержке Национального учреждения Культурного центра Трайко Прокопьева-Куманово.

"Симпозиум собрал на одной площадке интересных, талантливых и разноплановых художников, состоялся очень приятный творческий обмен. В Северной Македонии много исторических мест, памятников, что тоже располагало к творчеству", - сказала Нариманбекова.

В ходе симпозиума художники создавали произведения, делились опытом, проводили дискуссии об искусстве.

В нем приняли участие 10 художников, представляющие Азербайджан, Северную Македонию, Сербию, Турцию, Украину, Болгарию.

В рамках симпозиума были организованы коллективные выставки. На первой выставке были представлены произведения четырех художников - Асмер Нариманбековой (Азербайджан), Махпейкер Ёнсель (Турция), Татьяны Диденко (Украина) и Мики Тендрафиловски (Северная Македония). На второй экспозиции свои работы продемонстрировали все участники международного арт-симпозиума.

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