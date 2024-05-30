Он выступал еще перед Сталиным! Выдающемуся балетмейстеру Максуду Мамедову исполнилось 95 лет (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Легендарный артист балета, балетмейстер и хореограф, режиссер, художник, поэт, педагог, кавалер государственных премий и орденов, народный артист СССР Владимир Васильев направил поздравительное видеообращение в честь 95-летия выдающегося балетмейстера, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Максуда Мамедова, сообщает Trend Life.

Максуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. С детства увлекался танцем. В 1938 году в составе самодеятельного коллектива принимал участие в Декаде искусства и литературы Азербайджана в Москве, выступал перед Сталиным. Позднее поступил в Московское хореографическое училище, где познакомился со своей будущей женой, артисткой балета и балетмейстером Рафигой Ахундовой (1931-2024). После окончания хореографического училища был зачислен в труппу Большого театра, ездил на гастроли, однако вскоре принял решение вернуться в Баку. В 1951 году Максуд Мамедов стал ведущим солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета.

Среди его главных партий - "Легенда о любви", "Девичья башня", "Гюльшен", "Лебединое озеро", "Жизель", "Бахчисарайский фонтан", "Семь красавиц" и другие. Во многих из них выступал вместе с супругой. В июле 1962 года в Баку состоялась премьера балета Арифа Меликова "Легенда о любви", с артистами репетировал сам постановщик спектакля Юрий Григорович.

Много лет супруги были вместе на сцене и в жизни, а завершив танцевальную карьеру, стали балетмейстерами. Совместно с женой Рафигой Ахундовой Максуд Мамедов поставил балеты "Каспийская баллада" Тофига Бакиханова, "Тени Гобустана" Фараджа Караева, "Калейдоскоп" на музыку Скарлатти и Караева, которые демонстрировались в 1969 году в Париже на VII международном фестивале танца и имели большой успех. Также большим успехом стали хореографические миниатюры "Азербайджанская сюита" и "Яллы" Рауфа Гаджиева, "Мугам" Назима Аливердибекова и балет "Бабек" на музыку Агшина Ализаде. Создание собственных версий балетов Кара Караева "Тропою грома" и "Семь красавиц" было давней мечтой Ахундовой и Мамедова. Получив одобрение композитора, хореографы в конце 70-х создали шедевры балетного искусства. В 1983 году также вышел фильм-балет" Семь красавиц", поставленный семейной четой. В разные годы в качестве балетмейстеров-педагогов супруги работали в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции.

От имени АМИ Trend поздравляем Максуда Мамедова с 95-летием!

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