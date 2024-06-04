В предрассветные часы, накануне пышного приема… Наталья Шаровская отметила юбилей под овации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В предрассветные часы, накануне пышного приема в честь серебряной свадьбы, женщина пытается найти ответы на вопросы: почему из отношений ушла любовь и отчего совместная жизнь, начавшаяся так ярко, спустя двадцать пять лет стала до боли невыносимой. Бесконечные попытки соответствовать статусу, постоянные измены и ложь мужа, ее собственный несостоявшийся роман…

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре в Баку состоялась премьера спектакля "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле" по пьесе Габриэля Гарсиа Маркеса, сообщает Trend Life. Спектакль был приурочен к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской.

Среди зрителей были поклонники творчества, друзья и близкие актрисы, представители творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий России и Беларуси.

Постановка "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле", которую можно назвать настоящим откровением, позволяет зрителям по-другому посмотреть на семейные отношения. Пьеса построена на бесконечной философии отношений мужчины и женщины. Это монолог - откровение о прошедшей молодости, остывших чувствах, об изменах, обидах, недомолвках и недосказанности. Это история одной семьи длиной в целую жизнь.

История этих двадцати пяти лет рассказывается как на духу, словно на исповеди у священника. Всё, что таилось глубоко в душе все эти долгие годы, наконец прорывается в виде страстного монолога и бесконечного признания в любви к мужчине, тоске по жизни, которая закончилась.

Решение героини выстрадано долгими одинокими ночами и окончательно. Но сначала ей нужно высказать всё, накопившееся за долгие годы внешне благополучного брака. Героиня, впервые после стольких лет молчания, не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях. Ведь в душе она всё та же 19-летняя девочка, которая отдала бы всё своё богатство, чтобы вернуть то время, когда в бедной хижине на берегу моря жила любовь. Потому что она всё ещё открыта навстречу этой любви и понимает, что жизнь теряет свою ценность лишь тогда, когда есть всё, кроме нее.

По окончании супруг актрисы, главный режиссер театра и постановщик спектакля, народный артист Азербайджана Александр Шаровский вручил Наталье Юрьевне приветственные письма от министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана. В праздничный вечер было произнесено много добрых слов и пожеланий, а в ответ звучали искренние слова благодарности от героини театрального торжества. Наталья Шаровская рассказала о своем жизненном и творческом пути, о счастье в семейной жизни и любви близких, выразив особую признательность зрителям и творческому коллективу. Зал бурными и продолжительными овациями приветствовал ее.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография - Ольга Арсентьева, художник по свету - Николай Рудычев, редактор - Милена Назарова, ассистент режиссера - Ланита Афонина.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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