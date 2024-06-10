Проект "Gənclərə dəstək" представил в Стамбуле концерт "Радость детей" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) в Стамбуле прошел концерт, организованный по приглашению основателя и директора школы Бакинской художественной академии Разии Гусейновой, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

На открытии вечера заместитель директора филармонии, доктор философии по искусствоведению, музыковед Айла Керимова-Закария рассказала зрителям о проекте "Gənclərə dəstək", а также передала по случаю Международного дня детей поздравления директора филармонии, народного артиста, профессора Мурада Адыгезалзаде.

В поздравлении говорилось: "Одна из главных идей таких международных проектов - предоставить возможность молодым талантливым музыкантам выступить на мировых сценах, что способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества. Это создает уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур. Развитие культурных связей между братскими странами Турцией и Азербайджаном очень значимо для наших народов".

В концертной программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов – Ясемен Умудова (пиано), Джамал Алиев (пиано), Нурай Гасанли (пиано), Айшен Умудова (пиано), Аднан Керимли (ударные), Фарах Алиева (пиано), Милай Мегерамли (вокал).Были исполнены произведения азербайджанский и зарубежных композиторов. Организованный на высоком уровне концерт был встречен тепло и сопровождался бурными аплодисментами. Приятным дополнением явились памятные подарки, сувениры, которые были приготовлены для зрителей и участников от организаторов концерта.

"Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) - проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, основной целью которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

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