В Баку состоятся "Ночи музыки в музее" – вход свободный

БАКУ /Trend Life/ - 14 июня в 19:00 в Музейном центре в Баку пройдет очередной концерт-портрет "Ночи музыки в музее" в рамках совместного проекта Бакинского общества современной музыки и Музейного центра, сообщает Trend Life.

Солистом концерта "Мастер ученику" является преподаватель по гитаре Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Эльмар Султанов и студент 4 курса Рауль Гусейнов. Помимо зарубежных композиторов, на концерте прозвучат произведения для гитары Фараджа Караева, Фирангиз Ализаде, Рахиля Гасанова, Алии Мамедовой, Тюркера Гасымзаде и Аяза Гамбарлы.

Вход на концерт в Музейном центре (3 этаж, актовый зал) - свободный.

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