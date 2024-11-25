В Центре искусств "Хатаи" пройдет итоговая выставка творческого конкурса "Магия рук"

БАКУ /Trend Life/ - Итоговая выставка творческого конкурса "Магия рук" (Əllərin sehri) откроется в Центре искусств "Хатаи" 28 ноября в 16:00. Она посвящена "Году солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Азербайджанской государственной академии художеств, Союза художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картинной галереи, Хатаинской Детской художественной галереи и Центра искусств "Хатаи".

На конкурс были представлены образцы скульптуры из различных материалов, созданные около 300 детьми и подростками из разных регионов нашей страны, а также взрослыми авторами. На выставке будут представлены около 160 работ 140 авторов.

20 лучших работ, отобранных на выставке, будут демонстрироваться в Центре искусств "Хатаи" в течение двух недель.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру: 051-310-74 01 (тел./whatsapp).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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