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Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)

Культура Материалы 29 ноября 2024 17:52 (UTC +04:00)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова, сообщает Trend Life. В концертной программе выступил Мирхалид Мамедзаде (флейта).

Флейта один из самых древних музыкальных инструментов в мире, прародителем которой считается дудочка. Считается, что в Европу флейта пришла только в Средневековье с Востока, тогда как в Китае она была известна еще с 9 века до н.э. За свою многовековую историю этот инструмент претерпел множество конструктивных изменений, а его современному виду мы обязаны немецкому мастеру и композитору Т. Бёму, доработавшему флейту в XIX веке. Именно он предложил использовать в изготовлении флейты металл, а также дополнил инструмент системой клапанов и колец и, руководствуясь акустическими принципами, расположил большие отверстия под пальцами. У флейты имеется явное отличие от других духовых музыкальных инструментов: в ней звуки образуются в результате рассекания потока воздуха об грань, вместо использования язычка. Волшебные звуки флейты не могли оставить равнодушными самых гениальных композиторов мира, которые специально для этого инструмента создавали произведения.

В программе прозвучали две мелодии для струнного оркестра (соч. 53) Э. Грига, концерт для флейты и струнных d-moll И.Ф.Баха и сюита для струнного оркестра К.Уилсона (первое исполнение в Баку).

Фото – Кямран Багиров.

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Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)
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