Волшебные звуки одного из самых древних музыкальных инструментов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова, сообщает Trend Life. В концертной программе выступил Мирхалид Мамедзаде (флейта).

Флейта один из самых древних музыкальных инструментов в мире, прародителем которой считается дудочка. Считается, что в Европу флейта пришла только в Средневековье с Востока, тогда как в Китае она была известна еще с 9 века до н.э. За свою многовековую историю этот инструмент претерпел множество конструктивных изменений, а его современному виду мы обязаны немецкому мастеру и композитору Т. Бёму, доработавшему флейту в XIX веке. Именно он предложил использовать в изготовлении флейты металл, а также дополнил инструмент системой клапанов и колец и, руководствуясь акустическими принципами, расположил большие отверстия под пальцами. У флейты имеется явное отличие от других духовых музыкальных инструментов: в ней звуки образуются в результате рассекания потока воздуха об грань, вместо использования язычка. Волшебные звуки флейты не могли оставить равнодушными самых гениальных композиторов мира, которые специально для этого инструмента создавали произведения.

В программе прозвучали две мелодии для струнного оркестра (соч. 53) Э. Грига, концерт для флейты и струнных d-moll И.Ф.Баха и сюита для струнного оркестра К.Уилсона (первое исполнение в Баку).

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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