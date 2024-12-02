В Музее современного искусства в Баку проходит выставка "Zero Waste"

БАКУ /Trend Life/ - Издательский дом NARGIS, возглавляемый Ульвией Махмуд, уделяет большое внимание социальным и экологическим проектам. Более пяти лет Издательский дом NARGIS пропагандирует ответственный подход к окружающей среде, стремясь привлечь внимание общественности к негативным последствиям деятельности человека и повлиять на культуру потребления. За этот период были проведены четыре крупные экологические выставки: "Make the Earth Smile" (2019), "Reduce, Reuse, Recycle, Respect" (2021), "Planet Calling" (2022) и "Go Green" (2023).

В 2024 году был запущен еще один значимый экологический проект под названием "Zero Waste". Инициатива направлена ​​на защиту окружающей среды путем сокращения отходов за счет оптимального потребления и повторного использования материалов, сообщили Trend Life в пресс-службе NARGIS.

Выставка "Zero Waste" представлена в Музее современного искусства с 26 ноября и продлится до 25 декабря. В рамках выставки гости могут ознакомиться с фотопроектом "Wild Life", который был реализован журналом совместно с фотографом Алексеем Лёкиным и представляет собой ряд фотоснимков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, обитающих в разных регионах Азербайджана.

Кроме этого, проект включает выставку экомебели, создание которой вдохновлено знаковыми и культовыми шедеврами дизайна со всего мира и изготовленной специально для NARGIS из переработанных отходов. Ранее фотовыставка "Zero Waste" и экомебель были представлены в павильоне NARGIS в Green Zone в рамках COP29.

4 декабря в рамках выставки пройдет закрытое мероприятие, на котором состоится показ иммерсивного фильма "Sounds of the Ocean: A Mindful Underwater Journey" (авторы проекта – Джошуа Сэм Миллер и Элис Лейн). Фильм позволит гостям проникнуться кадрами стихии воды и мощи океана благодаря эффекту "полного погружения".

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