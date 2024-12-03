Азербайджанcкий фильм удостоен приза "За верность семейным ценностям" международного кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Фильм Ниджата Гулама Baba Haqqı (Долг перед отцом) удостоен специальным дипломом оргкомитета "За верность семейным ценностям" XIX международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова, который прошел в российском городе Сочи, сообщает Trend Life.

Крупнейший смотр документальных фильмов собрал более 600 работ из 50 стран мира. В число победителей вошли представители России, Камеруна, Франции, Сербии, Китая, Беларуси, Мадагаскара, Турции, Бразилии, Казахстана, Азербайджана и других стран.



Жюри Международного конкурса возглавил заместитель председателя Союза кинематографистов России, президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский, Национального - кинорежиссёр и сценарист Сергей Дебижев, конкурса "Документальный проект" - директор спецпроектов Общественного телевидения России, вице-президент Евразийской академии телевидения и радио Сергей Ломакин, конкурсов Киношкол и "Диалог культур" - Ю Сяоган. Генеральный продюсер фестиваля - президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.



Организаторами выступили - Ассамблея народов Евразии и Африки и Евразийская академия телевидения и радио при поддержке министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов РФ и Администрации города Сочи.

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