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В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)

Культура Материалы 20 декабря 2024 17:33 (UTC +04:00)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
Фото: Association Dialogue France-Azerbaijan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках развития культурных связей между Азербайджаном и Францией в Париже открылась выставка работ французских и азербайджанских художников, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, ADFA).

Выставка Exposition d’Art Contemporain была проведена в Galerie Francis Barlier под кураторством Jany. Азербайджан на выставке представили заслуженная художница Асмер Нариманбекова, Сахиб Асадлы и Лейла Алиева, также Ровшан Нур из Эстонии. Было представлено исполнение французской виолончелистки Лауры Вольпато, потрет которой Ровшан Нур создал на мероприятии.

На открытии выставки также присутствовала консул посольства Азербайджана во Франции Наргиз Тагизаде. Основная цель мероприятия - продвижение богатого азербайджанского искусства во Франции и укрепление культурных связей между двумя странами.

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В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
В Париже открылась выставка азербайджанских и французских художников Exposition d’Art Contemporain (ФОТО)
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