В Баку прошла творческая встреча с известной пианисткой из США Наргиз Алияровой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры в Музейном центре прошла творческая встреча с известной пианисткой, президентом Национального общества музыки и глобальной культуры (National Music & Global Culture Society), заслуженной артисткой Азербайджана, доктором философских наук, профессором Наргиз Алияровой, сообщает Trend Life.

Последние семь лет Наргиз Алиярова живет и работает в США, где как музыкант и ученый-музыковед вносит большой вклад в пропаганду азербайджанской культуры. Она выступала на многих престижных сценах мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке и Кеннеди-центре в Вашингтоне. Министерством культуры и национального наследия Польши пианистка была отмечена почетным дипломом "За выдающийся вклад в пропаганду наследия Шопена". Особо следует отметить, что возглавляемый ею National Music & Global Culture Society провел в США четыре значимых международных конкурса, посвященных Азербайджану – великим композиторам Узеиру Гаджибейли и Фикрету Амирову, вокальному и композиторскому искусству.

В свой нынешний приезд в Баку Наргиз Алиярова приняла участие в концерте, посвященном 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств, профессора, педагога и пианистки Эльмиры Сафаровой, прошедшем в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

На мероприятии Наргиз Алиярова рассказала о своей творческой жизни, ответила на вопросы аудитории и исполнила несколько музыкальных произведений азербайджанских и зарубежных классиков, авторские произведения под овации гостей. Также были продемонстрированы музыкальные клипы пианистки. Музею были преподнесены материалы, отражающие ее творческий путь.

Выступившие директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заведующая научно-массовым отделом музея Ханымбаджи Абдинова, журналист Афет Ислам, писательница Тамилла Теймургар, тенор Тарлан Шахбази (живет и работает в Польше) и академик Российской академии образования Ирэна Роберт отметили творчество и высокие человеческие качества мастера музыки.

Наргиз Алиярова с девяти лет начала выступать в республике и ряде стран Европы с сольными концертами, в составе разнообразных ансамблей и в качестве солистки с симфоническими и камерными оркестрами. С отличием окончила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и фортепианный факультет Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). После окончания консерватории стажировалась в России, Германии и Великобритании. Преподавала в БМА (старший преподаватель, доцент, профессор), стала солистом Азербайджанского государственного фортепианного трио, созданного при Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, выпустила ряд компакт-дисков, автор более десяти научных статей, методических пособий и учебного пособия.

Фото - Вугар Иманов.

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