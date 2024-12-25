В Баку состоялся гала-концерт I Международного фестиваля-конкурса имени Ковкеб Сафаралиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся гала-концерт I Международного фестиваля-конкурса имени Ковкеб Сафаралиевой, сообщает Trend Life.
В концерте приняли участие оркестр Piccolo Tutti средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля (художественный руководитель – народный артист Теймур Гейчаев), оркестр Festival (дирижёр – профессор Роберт Канетти, Израиль), а также концертмейстеры Томрис Гусейнова, Агшин Исмайлов, Ирина Мехтиева.
На вечере выступили солисты – лауреаты I премии и гран-при Камилла Гусейнова, Анания Баладжи (Индия), Эльмира Дадашова, Юлия Дубек (Польша), Амалия Алиева, Иван Абдельмалак (Израиль), Мина Гейчаева, Султан Керимов, Амина Ахмеджанова (гран-при, Казахстан).
В программе прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.
Фото – Кямран Багиров.
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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