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Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 27 декабря 2024 17:46 (UTC +04:00)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 24 декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана, организованного при поддержке министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Вокальной школы Бюльбюля, сообщает Trend Life.

Выступившая на открытии доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы рассказала о значении фестиваля для развития национального искусства.

В Азербайджанской национальной консерватории был представлен концерт преподавателей и студентов "Наследие Бюльбюля" и проведен научный семинар "Азербайджанский национальный вокал". В Фонде Бюльбюля прошел концерт учащихся Вокальной школы Бюльбюля, концерт "Арии и романсы русских композиторов" и концерт памяти народного артиста Шахлара Гулиева с участием солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт народной артистки Севиндж Ибрагимовой в сопровождении камерного ансамбля филармонии под управлением народного артиста Рафаэля Байрамова. В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел "Вечер камерной музыки" с участием Азербайджанского государственного камерного оркестра под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова. В конференц-концертном салоне имени Фикрета Амирова была представлена программа "Новые произведения" – новые песни и романсы композиторов,

В заключительный вечер под руководством дирижёра, народного артиста Азербайджана Фахреддина Керимова, в сопровождении симфонического оркестра и хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета (хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева) выступили солисты - народная артистка Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Фарид Алиев, Инара Бабаева, Рамиль Гасымов, Антон Ферштандт, хор театра и Адиль Ахундов. В программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков.

Фото - Кямран Багиров

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Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
Состоялась церемония закрытия IV Фестиваля вокалистов Азербайджана (ФОТО)
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