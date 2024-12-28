В Баку прошел вечер камерной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер камерной музыки Государственного струнного квартета Азербайджана, сообщает Trend Life.

В программе прозвучали Квартет №12 "Американский" (F-dur, соч.96) А.Дворжака и Квартет №1 (g-moll, соч.27) Э.Грига.

Следует отметить, что Государственный струнный квартет Азербайджана был создан в 1998 году. Его участники всегда отличались самобытным исполнительским стилем. Репертуар квартета богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов.

Состав квартета: Назрин Асланлы (I скрипка), Солтан Мамедов (II скрипка), Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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