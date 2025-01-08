Как в Баку домашние животные, обиженные своими хозяевами, создали музыкальную группу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре с большим успехом прошла премьера спектакля "Бременские музыканты" по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах в постановке режиссера Раули Турккан, сообщает Trend Life.

В спектакле рассказывается о дружбе, смелости и свободе, поддержке, сообразительности и умению действовать сообща, воплощенных в приключениях странствующей группы друзей - Ослика, Пса, Кота, Петуха, а также Трубадура. Обиженные своими хозяевами домашние животные вместе с Трубадуром отправляются в город Бремен, чтобы стать городскими музыкантами. Главные герои, стремясь к воплощению мечты, сталкиваются на этом пути с трудностями, встречают любовь, побеждают злодеев и доказывают, что вместе можно преодолеть любые препятствия. В постановке были представлены зажигательные песни, яркие костюмы, захватывающая хореография и создана атмосфера веселого праздника.

В ролях - заслуженные артисты Азербайджана Инна Имранова, Милана Соколенко, актеры Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, Ягуб Зейналов, Румия Агаева, Диляра Назарова и др.

Инсценировка и музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, хореография - Рауля Турккан, ассистент режиссера - Юлия Лимарева.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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