В Баку создан новый центр для вдохновения - разноцветные эмоции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось торжественное открытие нового культурного центра Ambassadors Cultural Club, созданного при организации Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

В рамках открытия была представлена коллективная выставка "Разноцветные эмоции", которая объединила работы талантливых азербайджанских художников. Экспозиция продемонстрировала богатство творческих подходов, стилей и техник, подчеркивая многообразие художественной жизни страны.

На открытии руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о значении нового Центра, о многолетнем сотрудничестве с дипломатическим корпусом и подчеркнул важность культурных связей для укрепления взаимопонимания между народами.

"Ambassadors Cultural Club станет площадкой для культурного обмена, объединяя представителей искусства, дипломатов и широкую аудиторию. Мы стремимся создавать новые возможности для взаимодействия, вдохновения и развития культуры Азербайджана на международной арене", — отметил Мамедов.

Организация Arts Council Azerbaijan - международная независимая платформа, которая на протяжении 19 лет успешно развивает и популяризирует азербайджанское искусство. Эта выставка - один из традиционных проектов, ежегодно собирающий лучшие работы из коллекции Arts Council Azerbaijan, чтобы вдохновить публику и отметить значительный вклад художников в культурную жизнь страны.

В выставке приняли участие художники: Руслан Рустамов, Гусейн Кянгярли, Мяляк Аббасзаде, Наргиз Гулиева, Марьям Киблаева, Нигяр Алиева, Айнура Мустафаева, Роя Гасан, Эльшан Рзазаде, Лейла Оруджова, Лейли Мусеибова, Севда Рустамова, Наиля Магеррамова, Севиндж Гянджали, Тарана Алиева, Эльдар Бабазаде, Алия Асадуллаева, Гюнай Бейлярова, Наиля Асланова, Вусаля Шарифова, Ляман Гаджиева, Нурай Аллахвердиева, Нигяр Фамильсой, Роза Мурад, Гюндуз Хунлар, Самира Мухтарова, Кенуль Джаббарова. Их работы представляют широкий спектр тем, отражающих как личные переживания, так и актуальные социальные и культурные вопросы.

Место проведения: Баку, ул. Микаила Мушфига (за школой №20).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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