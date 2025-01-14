Бал, страсть и роскошь в Баку - представлен интересный эксперимент об истории любви Али и Нино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В тот вечер зрители смогли погрузиться в атмосферу Востока и Запада, где оживают страсть, традиции и роскошь. "Ода любви: Бал Али и Нино" – иммерсивный спектакль и изысканный бал по мотивам романа Курбана Саида "Али и Нино", вдохновленный легендарной историей любви, был представлен Национальным музеем искусств Азербайджана и Азербайджанским государственным академическом русским драматическим театром при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Каждый из гостей стал не только зрителем, но и частью уникального действа, разворачивающегося в различных залах музея, куда перемещались герои произведения. Элегантные танцы, вдохновленные традициями, пробуждающими магию прошлого, тайны великой любви в экспериментальной постановке режиссера Ильгара Сафата оставили неизгладимые впечатления.

Директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что впервые спектакль "Али и Нино" представлен зрителям в иммерсионном формате во Дворце Льва де Бура конца 19 века, который является частью архитектурного ансамбля музея, что придает еще более удивительную привлекательность спектаклю.

Спектакль "Али и Нино" впервые был поставлен в 2016 году и с неизменным успехом шел на сцене театра, но впервые был показан в необычном формате, чтобы зрители также могли стать его участниками.

"Мы получили удовольствие от подготовки к этому проекту и будто погрузились в эпоху героев романа Курбана Саида. Я решил сфокусироваться только на любовной линии главных героев, отбросив драматический и исторический фон, которые присутствуют в произведении. Мне захотелось показать красивую историю любви в красивых декорациях", - отметил Ильгар Сафат.

Директор театра, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев выразил всем признательность за реализацию проекта.

Мероприятие посетил заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов.

Автор инсценировки - заслуженный работник культуры Валентина Резникова, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, постановщик танцев - заслуженная артистка Нигяр Рзаева.

По сюжету, на долю двух молодых людей – мусульманина Али Ширваншира и православной христианки Нино Кипиани, азербайджанца и грузинки, выпало множество препятствий и сложностей, с которыми они справляются мужественно и непоколебимо. Повествование о любви героев, их взаимоотношениях разворачивается на фоне исторических событий периода Первой мировой войны и распада Российской империи, в то время, когда на мусульманском Востоке появилась первая демократическая республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР, 1918-1920). Любопытные факты об азербайджанской аристократии, культурной и общественной жизни Баку того периода, взаимоотношения влюбленных, представляющих разную культуру и веру, а также роковое стечение обстоятельств, разлучивших главных героев - Али и Нино - об этом также повествуется в спектакле.

Фото - Вугар Иманов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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