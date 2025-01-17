Женская история в Баку - все свои переживания она раскрывает манекену, приобретенному в кредит (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр представил монодраму "Манекен", поставленную режиссером Раулей Турккан по произведению Фируза Мустафы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"Манекен" - это история про одиночество, упущенные возможности и то, что в жизни есть события, ход которых изменить уже нельзя… Это повествование о женщине, страдающей от одиночества. Главная героиня вспоминает о детстве, матери, любимом мужчине, подруге, и все это она рассказывает манекену, приобретенному в кредит. Она была прекрасной актрисой, но жила только работой. Попав в психиатрическую клинику, героиня поняла - главное в жизни это семья и дети, которых у нее нет… Манекен – немая статуя, но только ему героиня может выговориться, рассказать всю правду о себе, поведать свою горечь и обиду. Героиню душит боль, и она мечтает сама превратиться в манекен – безмолвный, не чувствующий боли и не ощущающий тоски. В постановке демонстрируется внутренняя борьба героини, ее паника, потерянность, ужас от того, что уже ничего невозможно исправить…

В спектакле сыграли заслуженные артистки Азербайджана Инна Имранова и Милана Соколенко.

Организаторами спектакля выступили Государственный академический русский драматический театр, Ассоциация русской молодежи Азербайджана и Русский дом в Баку.

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