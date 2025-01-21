В Париже прошел концерт азербайджанских и русских музыкантов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском доме науки и культуры в Париже состоялся концерт азербайджанских и русских музыкантов, организованный Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, ADFA) при сотрудничестве с Натальей Касуччини-Бончи и ее ассоциацией "Жизнь и Рост", сообщили Trend Life в ADFA.

В концертной программе выступили дуэт Avey - Агарагим Гулиев (флейта) и Эльданиз Алекперзаде (фортепиано) (наши соотечественники обучающиеся во Франции), вместе с Лорой Вольпато (виолончель) и Юлией Вдовиной (вокал). Их выступление вызвало бурные аплодисменты и восторг публики, продемонстрировав силу искусства, которое объединяет людей независимо от границ и национальностей.

Дуэт Avey, названный в честь горы Авей в Газахе, Азербайджан, был создан с благородной целью - популяризировать азербайджанскую музыку за рубежом. В этот вечер дуэт выступал в уникальном составе с Лорой Вольпато на виолончели и Юлией Вдовиной, чья проникновенная вокальная манера добавила глубину и эмоциональность выступлению. Их исполнение сочетает традиции и современность, наполняя зал чарующими звуками и создавая атмосферу диалога культур, который находит отклик в сердцах слушателей.

"Такие выступления доказывают, что культура и искусство находятся выше политики, демонстрируя величие человеческого духа. Они помогают укреплять дружеские связи между странами, открывают новые горизонты для взаимопонимания и вдохновляют на совместное творчество", - говорится в сообщении.

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