Коллекция Magic Carpet, вдохновленная карабахским ковром "Варни" представлена в Вене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Вене состоялась презентация коллекции "Волшебный ковёр" всемирно известного австрийского ювелирного бренда FREYWILLE, вдохновленной узорами карабахских ковров, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли подчеркнул, что коллекция является результатом успешного сотрудничества азербайджанских и австрийских учреждений, отметив роль реализации проекта в продвижении национальной культуры, в частности карабахской традиции ковроткачества, в мировом масштабе.

Директор Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова отметила, что новая коллекция черпает вдохновение в национальных коврах Азербайджана, одном из древнейших видов народного искусства страны.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова отметила, что коллекция Magic Carpet, созданная примерно за шесть месяцев, родилась из особого восхищения и любви к национальному и культурному наследию Азербайджана. Эта коллекция, которая сочетает в себе богатую историю нашего народа с современным искусством и ювелирными технологиями, была вдохновлена ​​оригинальными узорами знаменитого карабахского безворсового ковра "Варни". Главной особенностью этого ковра являются стилизованные геометрические мотивы драконов. Согласно народным поверьям, драконы символизируют воду, изобилие и процветание и считались хранителями дома и семьи.

Фридрих Вилле, глава FREYWILLE, высоко оценил сотрудничество с Азербайджанским национальным музеем ковра, благодаря чему впервые использованы азербайджанские ковровые узоры и мотивы в дизайне ювелирных изделий.

Элис Типсе, один из профессиональных дизайнеров, отметила, что образцы, увиденные ими в этом уникальном музее, стали прекрасным источником вдохновения для создания произведений ювелирного искусства, и оценила новую коллекцию как великолепную гармонию мастерства, истории и искусства.

В музыкальной части выступили известный пианист, заслуженный артист Азербайджана Абузар Манафзаде и исполнитель на кяманче Рухулла Азиз.

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