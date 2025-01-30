Венгрия глазами азербайджанских художников - эмоции и интерпретации богатого культурного наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ambassador Cultural Club открылась третья часть культурного проекта "Венгрия глазами азербайджанских художников", организованного посольством Венгрии в Азербайджане и Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Каждая работа отражает видение художника, его эмоции и интерпретацию богатого культурного наследия Венгрии, ставшего основным источником вдохновения.

На открытии автор проекта, руководитель Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов отметил, что проект стартовал со встречи с послом Венгрии, затем продолжился творческим воркшопом, где художники изучали культурные традиции Венгрии. На третьем этапе результаты этого вдохновляющего взаимодействия представлены в рамках данной выставки. Эта выставка является результатом успешного сотрудничества Arts Council Azerbaijan с посольством Венгрии, демонстрируя то, как совместные культурные инициативы способны вдохновлять и объединять людей.

Посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торма подчеркнул, что основная цель проекта – показать силу искусства как инструмента культурного обмена и укрепления взаимопонимания между странами. Было отмечено, что искусство - это универсальный язык, способный объединять народы, стирая границы и создавая прочные мосты взаимопонимания. Подобные инициативы не только раскрывают богатство культурного наследия, но и укрепляют дружеские связи между Венгрией и Азербайджаном, способствуя плодотворному сотрудничеству.

Куратор проекта Сона Гулиева отметила, что для Ambassador Cultural Club важно продолжать развивать сотрудничество с дипломатическими миссиями, создавая новые проекты, которые служат мостом между культурами. В рамках этого проекта искусство стало языком, который объединяет традиции, вдохновляет на творчество и способствует укреплению международных связей.

Экспозиция включает в себя работы таких талантливых азербайджанских художников, как Айнура Мустафаева, Ройя Гасанова, Эльшан Рзазаде, Лейли Мусеибова, Наиля Магеррамова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наргиз Гулиева, Руслан Рустамов, Севиндж Гянджали, Тарана Алиева, Гусейн Кенгерли, Севда Рустамова, Нигяр Алиева, Мяляк Аббасзаде.

Приглашаем всех ценителей искусства посетить выставку и стать частью этого яркого культурного события.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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