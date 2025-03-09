Из Нью-Йорка в Баку. Наргиз Алиярова выступила с праздничным концертом к 8 марта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижёра Мустафы Мехмандарова выступила известная пианистка, президент Национального общества музыки и глобальной культуры (National Music & Global Culture Society), заслуженная артистка Азербайджана, доктор философских наук, профессор Наргиз Алиярова.

Последние семь лет Наргиз Алиярова живет и работает в США, где как музыкант и ученый-музыковед вносит большой вклад в пропаганду азербайджанской культуры. И специально прибыла из Нью-Йорка в Баку на этот вечер.

В программе прозвучали - "Венгерский марш" Г.Берлиоза, концерт №3 для фортепиано и оркестра c-moll (соч.37) Л.в.Бетховена и "Славянские танцы" А.Дворжака. Пианистка на "бис" также сыграла азербайджанскую народную песню "Сары гялин" в обработке композитора Руфата Халилова. Музыкальные номера давали слушателям почувствовать глубину и красоту классического искусства.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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