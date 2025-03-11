Женское очарование из Азербайджана в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича прошел оперный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Сольную партию в концерте исполнила приглашённая солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Она исполнила знакомые всем классические произведения, такие как ария Виолетты из "Травиаты", ария Лауретты из "Джанни Скикки", вальс Мюзетты из "Богемы", вальс Джульетты из "Ромео и Джульетта" и многие другие. Аккомпанировал на сцене Большого зала Филармонии Академический симфонический оркестр под управлением Вячеслава Валеева. Соло на скрипке исполнил Александр Шустин.

Как отметила Эльнара Мамедова, большая радость для любого артиста видеть переполненный зрителями зал, с улыбками на лицах и сияющими глазами, и тем более, если зрители такие образованные и ценящие культуру.

Программа, сотканная из шедевров оперы, оперетты и мюзикла, стала прекрасным подарком на Международный женский день.

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