Азербайджанский русский драмтеатр с успехом выступил на международном форуме "М.@rt.контакт-2025" в Беларуси (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр впервые принял участие в Международном молодежном театральном форуме М.@rt.контакт-2025, который проходит в Могилеве (Беларусь) с 20 по 27 марта, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрителям был представлен спектакль главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле". Главную роль исполнила народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская. Спектакль завершился бурными овациями зрительного зала.

Заместитель директора Могилевского областного драматического театра Вероника Юргелас тепло приветствовала гостей, подчеркнув, что коллектив из Азербайджана за восемнадцатилетнюю историю форума впервые принимает в нем участие, высоко оценила постановку.

Народный артист Азербайджана Александр Шаровский отметил значимость форума в развитии театрального искусства, укреплении мостов культуры между Азербайджаном и Беларусью, подчеркнув доброжелательность публики.

Заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов выразил признательность организаторам масштабного фестиваля, отметив роль начальника управления культуры Могилевского облисполкома Александра Жигуна, поблагодарил министерство культуры Азербайджана за поддержку.

Спектакль "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле" можно назвать настоящим откровением, позволяющим зрителям по-другому посмотреть на семейные отношения. Пьеса построена на бесконечной философии отношений мужчины и женщины. Это монолог-откровение о прошедшей молодости, остывших чувствах, об изменах, обидах, недомолвках и недосказанности. Это история одной семьи длиной в целую жизнь. История этих двадцати пяти лет рассказывается как на духу, словно на исповеди у священника. Всё, что таилось глубоко в душе все эти долгие годы, наконец прорывается в виде страстного монолога и бесконечного признания в любви к мужчине, тоске по жизни, которая закончилась...

В рамках визита коллективом были проведены встречи с коллегами, Александр Шаровский оставил запись в Книге почётных гостей театра, выразив признательность за гостеприимство и доброе отношение.

Также к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне коллектив принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику уроженцу Азербайджана, почётному гражданину города Могилёв, Герою Советского Союза, кавалеру ордена Ленина, четырёх орденов боевого Красного знамени, орденов Кутузова и Хмельницкого второй степени, гвардии полковнику Аслану Везирову. Александр Шаровский прочитал отрывок из стихотворения Константина Симонова. Он отметил, что его отец прошел фронтовой путь от Моздока до Вены, и в сердцах людей всегда будет жить вечная память о героях Великой Отечественной войны. Память героя также почтили начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун, заместитель директора Могоблдрамтеатра Вероника Юргелас и глава азербайджанской диаспоры Могилева Ильяс Ильясов.

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