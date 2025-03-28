Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко с большим успехов выступили в Театре Елисейских полей (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - C большим успехом прошел "Оперный Гала-концерт" народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова (тенор) и народной артистки России Анны Нетребко (сопрано) в Théâtre des Champs-Élysées (Театр Елисейских полей), сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, ADFA).

Выступление артистов прошло в сопровождении Sofia Philharmonic Orchestra (оркестр Софийской филармонии) под управлением известного итальянского дирижера Микеланджело Мацца. В концертной программе были представлены сцены из итальянских опер, завершающиеся яркими овациями.

Успешное сотрудничество Маэстро с звёздным дуэтом продолжается с 2017 года. Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Микеланджело Мацца ранее представили концертные программы на сцене Вальдбюне и Немецкой оперы в Берлине, Старой оперы Франкфурта, Эльбской филармонии в Гамбурге, Кельнской филармонии, Люблянском фестивале и других мировых площадках.

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