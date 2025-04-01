Национальный драматический театр Кыргызстана представит в Баку спектакль "Деде Горгуд"

БАКУ /Trend Life/ - Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова выступит в Баку со спектаклем "Деде Горгуд", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Вечер организован министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана совместно с министерством культуры Азербайджана.

Показ спектакля "Деде Горгуд" по произведению народного писателя Кыргызстана Кайрата Иманалиева состоится 3 апреля в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. Режиссер-постановщик спектакля - Марат Козукеев, художник - Бакыт Тилекматов.

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