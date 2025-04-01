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Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)

Культура Материалы 1 апреля 2025 16:00 (UTC +04:00)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Фото: Association Dialogue France-Azerbaijan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Париже представлена выставка "Весеннее вдохновение Азербайджана", организованная Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова и Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, ADFA) при поддержке Association Nations Emergentes, сообщили Trend Life в ADFA.

В экспозиции представлены произведения наших соотечественниц из Франции - картины заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой и фотографа Майи Багировой, работы которой сделаны в отдаленных селах Азербайджана и посвящены женщинам.

Колоритный вернисаж с произведениями искусства и фотографиями, посвященными празднику Новруз, вызвал живой интерес парижской публики.

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Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
Из отдаленных сел Азербайджана во Францию - весеннее вдохновение (ФОТО)
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