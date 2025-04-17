В Мингячевире появилась веселая карусель (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках гастрольных мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана, 15–16 апреля состоялись выступления Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в городе Мингячевир, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрителям были представлены спектакли "Весёлая карусель" и "Бременские музыканты" в постановке режиссёра Раули Турккан. Обе постановки были встречены бурными аплодисментами и вызвали живой отклик у зрителей, которые выразили желание вновь увидеть коллектив с гастролями в городе.

Отметим, что гастроли носили характер творческого обмена - ранее артисты Мингячевирского государственного драматического театра выступили на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра со спектаклем "Забудьте Герострата!" по пьесе известного драматурга Григория Горина. Режиссёром спектакля выступил Эмин Мирабдуллаев, режиссёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

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